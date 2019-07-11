Александр Жуков: "Решение CAS подтверждает отсутствие государственной системы допинга"

Почетный президент ОКР, бывший член МОК, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подчеркнул: Удовлетворение CAS апелляции Виталия Мутко о пожизненном отстранении от Олимпийских игр очередной раз подтверждает отсутствие в России государственной системы поддержки допинга.

- Это очень важное решение для России. Это еще раз подтверждает, что никакой государственной системы поддержки допинга не существовало. Это в очередной раз признал CAS, - цитирует "РИА Новости" Жукова. – Мне кажется, что решение CAS не подлежит оспариванию. Еще раз хочу сказать, что мы всегда стояли на позиции, что никакой государственной системы не существовало. И все эти обвинения со стороны (информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория) Родченкова были абсолютно ложными и бездоказательными.

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на решение МОК о пожизненном отстранении