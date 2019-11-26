Александр Лукашенко: «Спорт стал политикой. Как только увидели, если это не американец...»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ назвал современный спорт войной без правил.

— Тот же хоккей, футбол (где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас) — это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война, — цитирует Лукашенко belta.by. — Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать.

Он привел в пример белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого недавно отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. По мнению Лкашенко, спортсмена привлекли «за какую-то мелочь».

— Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь, — подчеркнул глава государства.