Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Допинг

Александр Лукашенко: «Спорт стал политикой. Как только увидели, если это не американец...»

13:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ назвал современный спорт войной без правил.

— Тот же хоккей, футбол (где нам хотелось бы, чтобы было так, как у вас) — это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война, — цитирует Лукашенко belta.by. — Потому что спорт стал политикой. Как только увидели где-то, если это не американец, может быть, еще не китаец, так начинают прессовать.

Он привел в пример белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого недавно отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. По мнению Лкашенко, спортсмена привлекли «за какую-то мелочь».

— Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь, — подчеркнул глава государства.

Дополнительная информация

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-segodnja-sport-ne-sorevnovanie-a-vojna-bez-pravil-370629-2019/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир