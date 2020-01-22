Александр Карелин: «ВАДА бьет у нас по тому, что по-настоящему работает»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России, депутат Государственной думы РФ Александр Карелин в интервью «РИА Новости» рассказал о необходимости широкого представительства в международных спортивных организациях.

— Чего нам, на ваш взгляд, не хватает для того, чтобы правильно представлять свои интересы на международной арене?

— А вы почитайте рекомендации ВАДА, которые обращены против нас. В том числе убрать всех наших представителей из технических регламентных комиссий, из руководства международных спортивных союзов и федераций. Почему? Потому что бьют по тому, что по-настоящему работает. Посмотрите на роль и способности России в том же Международном союзе дзюдо или на влияние России в Международной федерации фехтования. Да, это связано и с личностями, в том числе и с персональными особенностями. Но главное — это стройность и, так скажем, правильное соотношение проблем, которые нас окружают внутри и которые мы призваны решать, и того, как это все соотносится и делает нас более состязательными снаружи, за пределами государства.

— На уровне спортивной дипломатии...

?— Абсолютно верно. И здесь необходимо наше постоянное присутствие. Я вам могу привести пример из истории Объединенного мира борьбы (UWW). В начале своего пути Рафаэль Мартинетти как президент Международной федерации спортивной борьбы (FILA) сделал очень многое. Он расширил географию, внедрял замечательные миссионерские программы по африканскому и азиатскому континентам. Потом он раз — и остановился. Все. И через кратчайший промежуток времени, вы помните, вы нас наблюдаете и, в общем-то, можете запросто диагностировать, наше мнение перестали учитывать. А потом решили, что наше мнение вообще можно позабыть, затыркать и запинать куда-нибудь за угол.