Активность осведомителей РУСАДА возросла в полтора раза

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что в 2019 году агентство получило от своих осведомителей 122 сообщения об антидопинговых нарушениях, что в полтора раза превышает показатели 2018 года.

— Согласно статистике РУСАДА, от осведомителей в 2019 году поступило 122 сообщения о случаях возможного нарушения антидопинговых правил, из которых 8 признаны несостоятельными, — приводит ТАСС слова Пахноцкой. — В 2018 году — 78 сообщений, из которых четыре — несостоятельные. Прирост — чуть больше чем в полтора раза.

Какая информация поступает? О нарушениях сроков дисквалификации, запрещенном сотрудничестве с отстраненными тренерами, о распространении или попытках распространения допинга, а также о назначении или попытках назначения лекарственных препаратов, содержащих запрещенные вещества.

Горячая линия РУСАДА «Сообщи о допинге» была открыта 3 августа 2017 года.