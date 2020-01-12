Адвокат назвал призрачными шансы на пересмотр дел оправданных российских олимпийцев

Адвокат Артем Пацев, который защищал интересы российских спортсменов, заявил, что ни кодекс ВАДА, ни процессуальный кодекс CAS не предусматривают пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам.

По его словам, глава МОК Томас Бах делает заявления о желании добиться пересмотра дел 28 российских участников зимних Олимпийских игр в Сочи с целью сохранить собственную репутацию. Они были оправданы CAS в 2018 году.

Основанием для пересмотра дел может стать то обстоятельство, что в качестве свидетеля защиты российских спортсменов выступал бывший сотрудник московской лаборатории Евгений Кудрявцев, который, согласно последним выводам департамента разведки и расследований ВАДА, причастен к манипуляциям с базой данных московской лаборатории. В агентстве считают, что это делает показания свидетеля несостоятельными.

— Думаю, что эти шансы, если даже они есть, настолько призрачные, что о них смешно говорить, — цитирует ТАСС Пацева. — Ни кодекс ВАДА, ни процессуальный кодекс CAS не предусматривают пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Этого не должно было бы произойти даже в том случае, если бы все решение было построено на показаниях Кудрявцева, которым в решении CAS уделено настолько мало внимания, что на них не основывается ни один вывод коллегии. Даже если из решения убрать ссылки на Кудрявцева, ничего не изменится, это никак не связанные между собой вещи.

Все это говорится на публику. Почему МОК пошел оспаривать решение в Федеральный суд Швейцарии, причем только по делу Александра Легкова? Это было сделано под давлением определенной общественности, это был некий ритуальный шаг в сторону СМИ, которые требовали от Баха решительных шагов после того, как он высказал резкое несогласие с решением CAS. На этот шаг он пошел, чтобы не выглядеть болтуном, и отвечая сейчас на вопросы, он старается сохранить лицо

Пацев также считает маловероятным открытие новых дел в отношении российских олимпийцев с учетом новых обстоятельств, поскольку, согласно принципу res judicata окончательное решение полномочного суда, которое вступило в силу, является обязательным для сторон спора и не может быть пересмотрено.

В 2018 году CAS полностью оправдал олимпийского чемпиона Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Никиту Крюкова, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву (все — лыжные гонки), олимпийского чемпиона Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову (все — скелетон), Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольгу Стульневу, Людмилу Удобкину (все — бобслей), Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова (все — конькобежный спорт), Татьяну Иванову и Альберта Демченко (оба — санный спорт), Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Татьяну Бурину, Анну Щукину, Екатерину Смоленцеву (все — хоккей).