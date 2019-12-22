Адвокат Григория Родченкова Джим Уолден прокомментировал заявление СК РФ по поводу исправлений в базе данных Московской лаборатории.

— Родченков не мог войти в систему и изменить что-то в базе данных LIMS, — приводит слова адвоката AP. — Мы вообще не в курсе, кто мог бы это сделать. Это лишь новые необоснованные догадки.

Российская сторона просто врет. Они прекрасно знают мои контакты, где я нахожусь. Но я не получал ни одного запроса на встречу или какой-то разговор.

Если ВАДА нужно, чтобы Григорий дал показания, то он готов выполнить свои обещания и предоставить всю необходимую информацию.

Следком разъяснил позицию России в споре с ВАДА. Впереди суд