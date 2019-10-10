23 октября пройдет встреча ВАДА и Минспорта по вопросу о данных московской лаборатории

Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Минспорта РФ встретятся 23 октября и обсудят вопрос о расследовании изменений данных в базе московской лаборатории.

Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

— Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день — 23 октября, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — Оба этих мероприятия никак не связаны между собой.

Ранее ВАДА начало расследование по делу о несоответствиях в данных о пробах в московской лаборатории. 9 октября в агентстве сообщили, что получили ответы на вопросы по этому делу от российской стороны. Решение по поводу возможных санкций будет принимать комитет по соответствию ВАДА.