Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Допинг

23 октября пройдет встреча ВАДА и Минспорта по вопросу о данных московской лаборатории

15:14

Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Минспорта РФ встретятся 23 октября и обсудят вопрос о расследовании изменений данных в базе московской лаборатории.

Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

— Заседание комиссии WADA по соответствию и встреча экспертов по вопросу наличия изменений в базе московской лаборатории пройдут в один день — 23 октября, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — Оба этих мероприятия никак не связаны между собой.

Ранее ВАДА начало расследование по делу о несоответствиях в данных о пробах в московской лаборатории. 9 октября в агентстве сообщили, что получили ответы на вопросы по этому делу от российской стороны. Решение по поводу возможных санкций будет принимать комитет по соответствию ВАДА.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6983861

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




Прямой эфир
Прямой эфир