УЕФА не открывал дело в отношении сборной Украины из-за допинга

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не открывал дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного употребления ее игроками допинга во время чемпионата Европы-2016.

Ранее сообщалось, что УЕФА может начать расследование в отношении команды в связи с обнаружением рядом с отелем, где проживали игроки, большого количества изделий медицинского назначения.

- Никакого дисциплинарного дела в этой связи открыто не было, а результаты всех допинг-тестов, проанализированных к настоящему времени, были отрицательными, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы УЕФА.

Ранее УЕФА сообщил, что ни одна из 1818 допинг-проб, которые были взяты у футболистов, участвовавших в чемпионате Европы-2016 во Франции, не дала положительный результат.