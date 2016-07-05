Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

5 июля 2016, 21:52

УЕФА не открывал дело в отношении сборной Украины из-за допинга

Владислав ТОПОЛЕВ
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не открывал дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного употребления ее игроками допинга во время чемпионата Европы-2016.

Ранее сообщалось, что УЕФА может начать расследование в отношении команды в связи с обнаружением рядом с отелем, где проживали игроки, большого количества изделий медицинского назначения.

- Никакого дисциплинарного дела в этой связи открыто не было, а результаты всех допинг-тестов, проанализированных к настоящему времени, были отрицательными, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы УЕФА.

Ранее УЕФА сообщил, что ни одна из 1818 допинг-проб, которые были взяты у футболистов, участвовавших в чемпионате Европы-2016 во Франции, не дала положительный результат.

Источник: http://euro2016.rsport.ru/euro2016/20160705/972474359.html
Сборная Украины по футболу
0
Читайте также
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времен Второй мировой войны
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
Алексей Смертин: «Норадреналин – офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ВАДА утвердило запрет на содержание мельдония в организме спортсменов

Мутко направил ВАДА письмо о борьбе с допингом в России

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости