Захаров пропустит ЧМ в Корее

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров пропустит чемпионат мира по водным видам спорта в Корее.

Захаров должен был выступить в синхронных прыжках с трехметрового трамплина с Евгением Кузнецовым.

– Он пока не полностью восстановился. Решили, что лучше пропустить этот старт, будет готовиться к Олимпиаде, – цитирует "РИА Новости" главного тренера сборной России по прыжкам в воду Светлану Моисееву.

​Чемпионат мира пройдет 12-28 июля в южнокорейском Кванджу.