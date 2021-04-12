В Москве 12-летний спортсмен впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду

12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Мероприятия проходили 10 апреля в бассейне спортивного комплекса ЦСКА.

По информации источника, во время одной из попыток Артемий немного оступился во время прыжка и в итоге ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. 12-летний спортсмен получил тяжелые травмы и на скорой был доставлен в детскую больницу. Сейчас он находится в коме на ИВЛ. Следственный комитет уже приступил к проверке инцидента.

При этом утверждается, что Артемий считается одним из главных дарований казанской спортшколы. К своим 12 годам он уже не раз выигрывал всероссийские соревнования в своей возрастной категории.