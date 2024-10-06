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Сегодня, 11:55

В Федерации прыжков в воду назвали заслуженным введение Пахалиной в Международный зал славы плавания

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Российский федерации прыжков в воду Станислав Дружинин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что Юлию Пахалину ввели в Международный зал славы плавания.

«Это замечательная новость, Юлия этого заслужила. Она известная наша спортсменка, ее знают во всем мире. Мы очень рады, что где-то в международном обществе есть благоразумие, и несмотря на то, что происходит, наших спортсменов заслуженно вводят в зал славы. И приятно, что на церемонии был установлен российский флаг. Считаю, что имена такие спортсменов, как Юлия Пахалина, Дмитрий Саутин, должны быть вбиты золотыми буква в памяти будущих поколений, они ориентиры для них», — сказал Дружинин «СЭ».

Юлия Пахалина выиграла золотую медаль на Олимпийских играх-2000 в Сиднее, является трехкратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы.

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