Украинка Андращук отказалась от фото с россиянками на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду

Украинка Вероника Андращук отказалась от совместного фото с представительницами России Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой на чемпионате Европы среди юниоров по прыжкам в воду, сообщает РИА Новости.

В субботу, 28 июня, Кувшинова выиграла соревнования в прыжках с вышки. Чистякова стала второй, Андращук — третьей. Как отмечает источник, сразу после награждения украинская спортсменка покинула пьедестал, не став делать совместный снимок с россиянками, несмотря на просьбу организаторов.

Ранее в субботу Назар Кононенко и Дмитрий Степанов из Украины завоевали золото и серебро соответственно в прыжках с трехметрового трамплина. Кирилл Косимов из России занял третье место. Украинцы не стали избегать фотосессии с россиянином, однако между спортсменами находились представители оргкомитета турнира.

Юниорский чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Афинах с 23 по 29 июня.