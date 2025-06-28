Прыжки в воду
Прыжки в воду

28 июня, 19:20

Украинка Андращук отказалась от фото с россиянками на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду

Алина Савинова

Украинка Вероника Андращук отказалась от совместного фото с представительницами России Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой на чемпионате Европы среди юниоров по прыжкам в воду, сообщает РИА Новости.

В субботу, 28 июня, Кувшинова выиграла соревнования в прыжках с вышки. Чистякова стала второй, Андращук — третьей. Как отмечает источник, сразу после награждения украинская спортсменка покинула пьедестал, не став делать совместный снимок с россиянками, несмотря на просьбу организаторов.

Ранее в субботу Назар Кононенко и Дмитрий Степанов из Украины завоевали золото и серебро соответственно в прыжках с трехметрового трамплина. Кирилл Косимов из России занял третье место. Украинцы не стали избегать фотосессии с россиянином, однако между спортсменами находились представители оргкомитета турнира.

Юниорский чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Афинах с 23 по 29 июня.

Источник: РИА Новости
Россиянки выиграли золото и серебро в прыжках в воду с вышки на юниорском чемпионате Европы

Терновой заявил, что высокий уровень подготовки китайских прыгунов в воду мотивирует россиян

