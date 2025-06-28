Прыжки в воду
28 июня, 20:59

Терновой заявил, что высокий уровень подготовки китайских прыгунов в воду мотивирует россиян

Алина Савинова

Российский прыгун в воду Руслан Терновой рассказал о соперничестве с китайскими спортсменами в преддверии чемпионата мира по водным видам спорта.

Соревнования пройдут с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

«Мотивация высокая, так как китайцы сильнейшие. Выигрывать у них можно. Да, это очень трудно, но возможно. Мы будем делать все для этого», — приводит ТАСС слова россиянина.

24-летний Терновой является чемпионом России 2016 года в прыжках с вышки, а также бронзовым призером чемпионата Европы-2019. Он принимал участие в юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, где завоевал три бронзовые награды.

Источник: ТАСС
