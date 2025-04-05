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5 апреля, 23:32

Терновой и Шлейхер стали третьими на этапе Кубка мира по прыжкам в воду

Алина Савинова
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Российские прыгуны в воду Руслан Терновой и Никита Шлейхер стали бронзовыми призерами в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на этапе Кубка мира в Гвадалахаре.

Спортсмены из России получили в сумме 400,32 балла.

Золотые медали выиграли китайцы Чжу Цзыфэн и Чэн Ликун, которые набрали 449,49 балла. Серебро завоевали мексиканцы Рандал Вальдес и Кевин Рейес (435,45).

Россиянки Надежда Трифонова и Ульяна Клюева показали пятый результат в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В феврале Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выдала нейтральный статус 50 российским пловцам, прыгунам в воду и тренерам.

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