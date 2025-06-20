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Прыжки в воду

20 июня 2025, 20:30

Терновой и Шлейхер стали чемпионами России в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Руслан Минаев

Руслан Терновой и Никита Шлейхер стали чемпионами России в синхронных прыжках с 10-метровой вышли. Турнир проходит в Екатеринбурге.

Спортсмены набрали 442,74 балла. Серебряные медали завоевали Роман Ларин и Никита Кудрявцев (427,59), бронзовые — Аркадий Айдаров и Сандро Рогава (391,14).

В прыжках с 3-метрового трамплина у женщин чемпионками России стали Кристина Ильиных и Елизавета Кузина (300,30). В тройку также вошли Мария Полякова/Виталия Королева (270,60) и Виктория Фролова/Эрика Сазонова (259,86).

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