Терновой и Шлейхер стали чемпионами России в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Руслан Терновой и Никита Шлейхер стали чемпионами России в синхронных прыжках с 10-метровой вышли. Турнир проходит в Екатеринбурге.

Спортсмены набрали 442,74 балла. Серебряные медали завоевали Роман Ларин и Никита Кудрявцев (427,59), бронзовые — Аркадий Айдаров и Сандро Рогава (391,14).

В прыжках с 3-метрового трамплина у женщин чемпионками России стали Кристина Ильиных и Елизавета Кузина (300,30). В тройку также вошли Мария Полякова/Виталия Королева (270,60) и Виктория Фролова/Эрика Сазонова (259,86).