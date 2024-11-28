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Сегодня, 12:55

Ситуация с заявками прыгунов в воду на нейтральный статус может проясниться до конца года

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Вице-президент Федерации водных видов спорта России Станислав Дружинин заявил, что определенность в вопросе, связанном с количеством заявок российских прыгунов в воду на получение нейтрального статуса, может появиться до конца 2024 года.

«Три человека из сборной России по прыжкам в воду получили нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics — это Ульяна Клюева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов. Мы видим, что World Aquatics снимает ограничения на выступление в синхронных прыжках», — цитирует Дружинина ТАСС.

Он выразил мнение, что Клюева и Трифонова получали такой статус вместе с перспективой выступления в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

«По спортивному принципу, думаю, все складывается, хотя критериев отбора, как у пловцов, в прыжках в воду нет. Мы проанализируем календарь World Aquatics на 2025 год, и тогда появится понимание, в каких соревнованиях смогут участвовать спортсмены. Есть еще ряд спортсменов, которые, как я думаю, подавали заявления на нейтральный статус. Думаю, до конца этого года ситуация с количеством заявок прояснится», — добавил Дружинин.

Как стало известно ранее, Международная федерация плавания сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.

Источник: ТАСС
прыжки в воду
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