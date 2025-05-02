Прыжки в воду
2 мая, 13:24

Шлейхер и Терновой стали вторыми в прыжках в воду с вышки в суперфинале Кубка мира

Алина Савинова

Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали серебряными призерами в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира.

Спортсмены заработали 426,69 балла. Победу одержали Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун из Китая (460,92). Бронза досталась украинцам Алексею Середе и Марку Гриценко (395,37).

Ранее россиянки Анастасия Кедрина и Анна Конаныхина завоевали серебро в аналогичной дисциплине у женщин.

Соревнования проходят в Пекине и завершатся 4 мая. Россияне выступают на турнире в статусе нейтральных спортсменов.

