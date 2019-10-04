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Сборная России получила две лицензии на Олимпиаду-2020 в прыжках в воду

13:05

Российская команда по прыжкам в воду получила две лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио, информирует пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).

Лицензию в женских прыжках в воду с трехметрового трамплина завоевала Кристина Ильиных, которая заняла второе место на чемпионате Европы в Киеве. Лицензию в мужских прыжках с вышки получил Руслан Терновой, ставший третьим на континентальном первенстве.

Решение о получении лицензий было принято по новой системе квалификации на заседании исполкома Международной федерации плавания (FINA).

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