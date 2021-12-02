Сборная России по прыжкам в воду завоевала серебро юниорского чемпионата мира в миксте
21:43
Сборная России по прыжкам в воду завоевала серебряные медали на чемпионате мира среди юниоров в смешанных командных соревнованиях. Золото выиграла команда Италии, бронза — у Швеции.
Россияне набрали в сумме за пять прыжков 309,60 балла. Команду представляли Ульяна Клюева, Сергей Трифонов, Александр Черепахин и Максим Малофеев.
Чемпионат мира проходит в Киеве. Турнир завершится 9 декабря.
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