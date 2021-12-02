Сборная России по прыжкам в воду завоевала серебро юниорского чемпионата мира в миксте

Сборная России по прыжкам в воду завоевала серебряные медали на чемпионате мира среди юниоров в смешанных командных соревнованиях. Золото выиграла команда Италии, бронза — у Швеции.

Россияне набрали в сумме за пять прыжков 309,60 балла. Команду представляли Ульяна Клюева, Сергей Трифонов, Александр Черепахин и Максим Малофеев.

Чемпионат мира проходит в Киеве. Турнир завершится 9 декабря.