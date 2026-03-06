Российские прыгуны в воду завоевали квоты на суперфинал Кубка мира в Китае

Российские спортсмены получили индивидуальные и неименные квоты для участия в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Квоты были завоеваны по итогам выступлений Елизаветы Кузиной, Никиты Шлейхера, Кристины Айдаровой, Руслана Тернового и Анны Конаныхиной на этапе Кубка мира в Монреале, завершившемся 2 марта.

Неименные квоты достались российским спортсменам в следующих дисциплинах: синхронные прыжки с 10-метровой вышки у мужчин и женщин, синхронные прыжки с трехметрового трамплина у женщин, а также в смешанных командных соревнованиях.

Суперфинал Кубка мира состоится с 1 по 3 мая в Пекине. Российские спортсмены выступают на международных стартах в нейтральном статусе.