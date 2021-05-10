Российские прыгуны в воду стали чемпионами Европы в командных соревнованиях
21:22
Российские прыгуны в воду завоевали золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
В составе сборной России выступали Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев. Серебряные медали завоевали итальянцы, третьими стали немцы.
Дополнительная информация:
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю