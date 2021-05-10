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Российские прыгуны в воду стали чемпионами Европы в командных соревнованиях

21:22

Российские прыгуны в воду завоевали золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

В составе сборной России выступали Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев. Серебряные медали завоевали итальянцы, третьими стали немцы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11336119

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