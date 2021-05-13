Российские прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер взяли серебро чемпионата Европы в Будапеште
21:45
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
По сумме шести прыжков российский дуэт набрал 415,47 балла. Победителями стали представители Германии Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер, в активе которых 426,78 балла. На третьем месте — украинцы Александр Горшковозов и Олег Колодий (409,62).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.
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