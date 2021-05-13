Прыжки в воду
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Новости   //    Прыжки в воду

Российские прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер взяли серебро чемпионата Европы в Будапеште

21:45
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Фото Reuters
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. Фото Reuters
Теги:

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

По сумме шести прыжков российский дуэт набрал 415,47 балла. Победителями стали представители Германии Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер, в активе которых 426,78 балла. На третьем месте — украинцы Александр Горшковозов и Олег Колодий (409,62).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11369441

Читайте также

Щербаковой и Косторной надо выбрать профессию. На кого еще учатся фигуристы?
Зарипов удивлен уходом Яруллина из «Ак Барса» в «Трактор»: «Даже не поверил»
«Миранчук использует шансы. Гайч просто никакой». Что пишут в Италии о матче «Аталанта» — «Беневенто»
Капитан сборной внезапно ушла из клуба, которому отдала девять лет. Что происходит?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд