Российские прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер взяли серебро чемпионата Европы в Будапеште

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

По сумме шести прыжков российский дуэт набрал 415,47 балла. Победителями стали представители Германии Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер, в активе которых 426,78 балла. На третьем месте — украинцы Александр Горшковозов и Олег Колодий (409,62).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.