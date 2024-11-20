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Сегодня, 18:44

Российская прыгунья в воду Клюева получила нейтральный статус

Алина Савинова
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Международная федерация плавания (World Aquatics) предоставила российской прыгунье в воду Ульяне Клюевой нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации.

Клюева стала первой представительницей своего вида спорта в России, получившей нейтральный статус.

22-летняя россиянка является чемпионкой Европы 2019 года. На чемпионате Европы-2021 она в паре с Виталией Королевой в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина взяла бронзу.

World Aquatics в сентябре прошлого года допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом они могли выступать только в индивидуальных дисциплинах.

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