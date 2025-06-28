Прыжки в воду
28 июня, 17:34

Россиянки выиграли золото и серебро в прыжках в воду с вышки на юниорском чемпионате Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Россиянка Маргарита Кувшинова выиграла соревнования в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском чемпионате Европы.

Кувшинова показала результат Маргарита Кувшинова, опередив еще одну россиянку Анастасию Чистякову (357,15), которая стала серебряным призером. Бронза у украинки Вероники Андращук (351,05).

Юниорский чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Афинах с 23 по 29 июня. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

