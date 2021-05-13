Россиянки Конаныхина и Тимошинина завоевали золото и серебро на чемпионате Европы в Будапеште

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Конаныхина по сумме пяти прыжков набрала 365,25 балла. Второе место заняла россиянка Юлия Тимошинина — 329,20 балла. На третьем месте — британка Андреа Спендолини (326,60).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.