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Россиянки Конаныхина и Тимошинина завоевали золото и серебро на чемпионате Европы в Будапеште

23:18

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Конаныхина по сумме пяти прыжков набрала 365,25 балла. Второе место заняла россиянка Юлия Тимошинина — 329,20 балла. На третьем месте — британка Андреа Спендолини (326,60).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11369917

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