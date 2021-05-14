Россиянки Беляева и Тимошинина завоевали золото в прыжках в воду на чемпионате Европы

Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

По сумме пяти прыжков россиянки набрали 307,44 балла. Вторыми стали британки Эдем Чэнг и Лоис Тулсон — 290,58 балла, третьи — украинки Ксения Байло и София Лыскун (286,74).

10 и 11 мая Беляева завоевала золотую медаль в командных соревнованиях и бронзу в синхронных прыжках с десятиметровой вышки в дуэте с Виктором Минибаевым.

Тимошинина 13 мая стала серебряным призером в прыжках с десятиметровой вышки.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) и завершится 23 мая.