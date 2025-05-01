Прыгунья в воду Ильиных получила нейтральный статус World Aquatics

Прыгунья в воду Кристина Ильиных получила нейтральный статус Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), сообщает независимый органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (AQIU).

30-летняя спортсменка является обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2021 года, серебряным призером европейского первенства 2014 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

Российские спортсмены допускаются к соревнованиям World Aquatics исключительно в нейтральном статусе. Ранее World Aquatics обновила критерии допуска, разрешив россиянам выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.