Прыгуны в воду Пустовалов и Кансо завоевали золото на турнире Италии

Россияне Марк Пустовалов и Елизавета Кансо заняли первое место в смешанных синхронных прыжках в воду с вышки на турнире в Больцано (Италия).

Спортсмены набрали 275,10 балла.

На втором месте расположились немцы Джаззель Айкерман и Том Вальдштайнер (238,59 балла).

Ранее Кансо, Пустовалов, Александр Черепахин и Виктория Фролова завовевали бронзу в смешанных командных соревнованиях с результатом в 342,55 балла. Первой стала команда США (364,85), второй — сборная Канады (345,10).