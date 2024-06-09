Прыгун в воду Мялин: «На Играх БРИКС проверю себя перед Олимпиадой»

Прыгун в воду Игорь Мялин, сменивший спортивное гражданство на узбекистанское, сообщил, что выступит на Играх БРИКС.

«У меня каждый месяц старты, к этому мы стремились. Мы хотели, чтобы у нас было много стартов. Игры БРИКС — это такие же старты, чтобы посмотреть, на что способен перед Олимпиадой. Я приеду на Игры БРИКС, но про Игры Дружбы ничего не ясно. Этот вопрос с федерацией Узбекистана не обговаривался», — сказал Мялин Metaratings.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Участие в турнире подтвердили представители 97 стран. Мялин также отобрался на Олимпиаду в Париже.