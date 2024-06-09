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Сегодня, 14:47

Прыгун в воду Мялин: «На Играх БРИКС проверю себя перед Олимпиадой»

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Прыгун в воду Игорь Мялин, сменивший спортивное гражданство на узбекистанское, сообщил, что выступит на Играх БРИКС.

«У меня каждый месяц старты, к этому мы стремились. Мы хотели, чтобы у нас было много стартов. Игры БРИКС — это такие же старты, чтобы посмотреть, на что способен перед Олимпиадой. Я приеду на Игры БРИКС, но про Игры Дружбы ничего не ясно. Этот вопрос с федерацией Узбекистана не обговаривался», — сказал Мялин Metaratings.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Участие в турнире подтвердили представители 97 стран. Мялин также отобрался на Олимпиаду в Париже.

Источник: Metaratings.ru
прыжки в воду
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