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Сегодня, 21:04

Прыгун в воду Кузнецов считает, что отстранение россиян от турниров может затянуться

Виктория Кравченко
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Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в воду Евгений Кузнецов считает, что отстранение Международной федерацией плавания российских спортсменов от соревнований может затянуться.

«Конечно, допускаем [возможность отстранения на длительный строк], это, наверное, так и будет. Значит, будем соревноваться с нашими друзьями, которые у нас есть, я уверен, что их будет все больше и больше, и, может быть, наши соревнования станут даже более глобальными, чем чемпионат мира», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Спортсмены России и Белоруссии отстранены от всех соревнований до конца года из-за ситуации на Украине.

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