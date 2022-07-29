Прыгун в воду Кузнецов считает, что отстранение россиян от турниров может затянуться

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в воду Евгений Кузнецов считает, что отстранение Международной федерацией плавания российских спортсменов от соревнований может затянуться.

«Конечно, допускаем [возможность отстранения на длительный строк], это, наверное, так и будет. Значит, будем соревноваться с нашими друзьями, которые у нас есть, я уверен, что их будет все больше и больше, и, может быть, наши соревнования станут даже более глобальными, чем чемпионат мира», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Спортсмены России и Белоруссии отстранены от всех соревнований до конца года из-за ситуации на Украине.