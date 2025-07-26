Прыжки в воду
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Прыжки в воду

26 июля 2025, 18:15

Победительница ЧМ из Австралии рассказала о работе в горнодобывающей компании

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Австралийка Мэддисон Кини, которая стала победительницей чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с метрового трамплина, в интервью «СЭ» заявила, что ей важно иметь карьеру помимо спорта.

— Для ясности — ЧМ выиграла женщина-шахтер.

— Да, я работаю в горнодобывающей компании в Австралии и являюсь специалистом по горной технике. Занимаюсь системами наведения на горных грузовиках, экскаваторах, драглайнах и прочем оборудовании.

— График?

— Работаю пять дней в неделю. Это сложно. Очень устаю, несмотря на то что график гибкий: два дня в офисе и три — удаленно. Для меня очень важно иметь карьеру помимо спорта, чтобы, когда закончу карьеру, я могла просто жить дальше. Плюс это дает возможность переключаться, моя жизнь не сосредоточена полностью на спорте, так что у нее могут быть и другие хорошие стороны. И я люблю деньги. (Смеется.)

— И на работе не знают, что вы чемпионка мира.

— Именно. Да нет, знают, конечно. Но я могу работать с людьми, узнавать новое, чувствовать себя продуктивной, делать что-то со своей жизнью, так что мне это нравится.

Мэддисон Кини.«Хорошо, когда много сильных соперниц». Чемпионка мира рада соревноваться в Сингапуре с российскими прыгунами в воду

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Илья Малинин — биография американского фигуриста русского происхождения: золото Олимпиады и чемпионата мира
Бойкова поделилась мнением о победе сборной США в командном турнире Олимпиады-2026
Капитализация биткоина падает. Что это означает
Много теплой классики, чуть лицемерия, свист в адрес США. Что произошло на церемонии открытия Игр-2026
В МИД России заявили об отсутствии оснований для новых переговоров с США по ДСНВ
В Пентагоне заявили о перехвате США танкера в Индийском океане
Популярное видео
Квартальнов видит выход
Квартальнов видит выход
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане 8 февраля, день 3: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане 8 февраля, день 3: видео
Горные лыжи, скоростной спуск на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Горные лыжи, скоростной спуск на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской скиатлон на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской скиатлон на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Жуткое падение Линдси Вонн в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Жуткое падение Линдси Вонн в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, день 2: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, день 2: видео
Конькобежный спорт, 3000 м на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Конькобежный спорт, 3000 м на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Лыжные гонки, женский скиатлон на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Лыжные гонки, женский скиатлон на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Алена Крылова — профайл шорт-трекистки
Олимпиада-2026: Алена Крылова — профайл шорт-трекистки
Олимпиада-2026: Иван Посашков — профайл шорт-трекиста
Олимпиада-2026: Иван Посашков — профайл шорт-трекиста
Олимпиада-2026: Никита Филиппов — профайл ски-альпиниста
Олимпиада-2026: Никита Филиппов — профайл ски-альпиниста
Олимпиада-2026: Семен Ефимов — профайл горнолыжника
Олимпиада-2026: Семен Ефимов — профайл горнолыжника
Олимпиада-2026: Юлия Плешкова — профайл горнолыжницы
Олимпиада-2026: Юлия Плешкова — профайл горнолыжницы
Олимпиада-2026: Павел Репилов — профайл саночника
Олимпиада-2026: Павел Репилов — профайл саночника
Олимпиада-2026: Дарья Олесик — профайл саночницы
Олимпиада-2026: Дарья Олесик — профайл саночницы
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Австралийка Кини обрадовалась выступлению россиянки на ЧМ

Фокин вышел в финал турнира по прыжкам в воду на метровом трамплине на ЧМ в Сингапуре

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости