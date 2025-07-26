Победительница ЧМ из Австралии рассказала о работе в горнодобывающей компании

Австралийка Мэддисон Кини, которая стала победительницей чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с метрового трамплина, в интервью «СЭ» заявила, что ей важно иметь карьеру помимо спорта.

— Для ясности — ЧМ выиграла женщина-шахтер.

— Да, я работаю в горнодобывающей компании в Австралии и являюсь специалистом по горной технике. Занимаюсь системами наведения на горных грузовиках, экскаваторах, драглайнах и прочем оборудовании.

— График?

— Работаю пять дней в неделю. Это сложно. Очень устаю, несмотря на то что график гибкий: два дня в офисе и три — удаленно. Для меня очень важно иметь карьеру помимо спорта, чтобы, когда закончу карьеру, я могла просто жить дальше. Плюс это дает возможность переключаться, моя жизнь не сосредоточена полностью на спорте, так что у нее могут быть и другие хорошие стороны. И я люблю деньги. (Смеется.)

— И на работе не знают, что вы чемпионка мира.

— Именно. Да нет, знают, конечно. Но я могу работать с людьми, узнавать новое, чувствовать себя продуктивной, делать что-то со своей жизнью, так что мне это нравится.