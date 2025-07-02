Определен состав российских прыгунов в воду на чемпионат мира в Сингапуре

Ильиных, Тимошинина, Бондарь и Шлейхер выступят на ЧМ в Сингапуре

Утвержден список российских прыгунов в воду на чемпионат мира в Сингапуре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта России, на турнире выступят 13 спортсменов: Екатерина Беляева, Кристина Ильиных, Александра Кедрина, Анна Конаныхина, Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Виктория Фролова, Александр Бондарь, Егор Лапин, Илья Молчанов, Руслан Терновой, Геннадий Фокин, Никита Шлейхер.

Соревнования по прыжкам в воду пройдут с 26 июля по 3 августа, будет разыграно 13 комплектов наград.

Для российских прыгунов в воду чемпионат мира станет первым после трехлетнего перерыва. На турнире они выступят в нейтральном статусе.