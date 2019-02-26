Олимпийский чемпион Захаров успешно прооперирован

Олимпийский чемпион-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров успешно перенес операцию на мениске. Спортсмен сообщил, что вернется к тренировкам в течение месяца.

"Операция прошла хорошо... Вот что значит немецкая медицина... Только очнулся, а уже все. Рядом со мной человек, который делал мне наркоз. Ну это очень крутой уровень... Спасибо всем, кто переживал. Через месяц смогу уже приступать к тренировкам", - написал Захаров в Инстаграме.