Олимпийский чемпион Захаров успешно прооперирован

Олимпийский чемпион-2012 по прыжкам в воду Илья Захаров успешно перенес операцию на мениске. Спортсмен сообщил, что вернется к тренировкам в течение месяца.
"Операция прошла хорошо... Вот что значит немецкая медицина... Только очнулся, а уже все. Рядом со мной человек, который делал мне наркоз. Ну это очень крутой уровень... Спасибо всем, кто переживал. Через месяц смогу уже приступать к тренировкам", - написал Захаров в Инстаграме.
Операция прошла хорошо ... вот что значит немецкая медицина.. только очнулся , а уже все . Рядом со мной человек , который делал мне наркоз. Ну это очень крутой уровень.. спасибо всем кто переживал🙏 через месяц смогу уже приступать к тренировкам . 😎✌️🙏 @russian_diving_team я скоро вернусь 👊✊ #операциянаколене #миниск #пробуемрабоатьдальше #олимпийскаясемья #ilyazakharov #zakharovdivingteam