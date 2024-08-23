Олимпийский чемпион Захаров направил 2 т гумпомощи в Курскую область

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров поддержал нуждающихся в Курской области, направив им 2 т круп.

«Олимпийский чемпион и мой дорогой друг Илья Захаров направил 2 т круп в Курскую область. Спасибо ему и всем вам за такую помощь! Сейчас мы все вместе с Курском, вся страна, все наши регионы поддерживают курян!» — написал глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин в своем Telegram-канале.

33-летний Захаров также является чемпионом мира, шестикратным призером первенств мира, 10-кратным чемпионом Европы и 13-кратным обладателем Кубка России по прыжкам в воду.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» оказало гуманитарную помощь жителям Курской области совместно со штабом «Москва помогает».