Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров дисквалифицирован на 1,5 года. Он собирается завершить карьеру

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года, сообщает ТАСС.

Срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября 2019 года. У спортсмена есть 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что спортсмен не будет подавать протест. 28-летний россиянин намерен завершить карьеру.