Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров дисквалифицирован на 1,5 года. Он собирается завершить карьеру
08:26
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года, сообщает ТАСС.
Срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября 2019 года. У спортсмена есть 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что спортсмен не будет подавать протест. 28-летний россиянин намерен завершить карьеру.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал
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