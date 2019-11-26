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Допинг

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров дисквалифицирован на 1,5 года. Он собирается завершить карьеру

08:26
Илья Захаров. Фото Максим Богодвид, РИА Новости
Илья Захаров. Фото Максим Богодвид, РИА Новости
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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 2012 года Илья Захаров дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение года, сообщает ТАСС.

Срок дисквалификации отсчитывается с 22 ноября 2019 года. У спортсмена есть 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко сообщил, что спортсмен не будет подавать протест. 28-летний россиянин намерен завершить карьеру.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7198907

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