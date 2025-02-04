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Сегодня, 21:03

Захаров — о решении World Aquatics: «Наконец-то лед тронулся, и появились надежды на международные старты»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров оценил решение World Aquatics допустить ряд российских прыгунов до международных соревнований.

«Конечно, новость очень приятная. Наконец-то дождались, что лед тронулся, все сошлось с места и появились надежды, что наши ребята снова примут участие в международных турнирах. Это очень важно. Пока раньше времени не радуемся, будем надеяться, что действительно все так и будет», — цитирует Захарова «РБ Спорт».

Ранее Международная федерация водных видов спорта предоставила нейтральный статус 50 российским пловцам, прыгунам в воду и тренерам.

Источник: РБ Спорт
прыжки в воду
Илья Захаров
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