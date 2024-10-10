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10 октября, 13:03

Олимпийская чемпионка Пахалина заявила о желании переехать в Россию из США

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Юлия Пахалина и Александр Доброскок
Юлия Пахалина и Александр Доброскок.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина рассказала, что хотела бы вернуться в Россию из США, если ей предложат хорошие условия для работы.

«Я бы с удовольствием стала тренировать, но в Америке надо подстраиваться под определенные условия, — цитирует Пахалину ТАСС. — Есть возможность тренировать в школе, но это начинающий уровень. Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву — обожаю этот город. Я бы с удовольствием уехала».

Владимир Акимов и&nbsp;Юлия Пахалина. Акимов и Пахалина — в Зале славы мирового плавания. В США подняли флаги РФ и СССР в честь чемпионов

Ранее спортсменка сравнила Москву и Нью-Йорк.

47-летняя Пахалина является олимпийской чемпионкой Сиднея-2000 в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. На ее счету также 3 серебра Олимпийских игр и 1 бронза. Кроме того, Пахалина 3 раза становилась чемпионкой мира и 8 раз — чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС
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