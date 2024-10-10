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10 октября, 10:04

Олимпийская чемпионка Пахалина считает, что Москва лучше Нью-Йорка

Руслан Минаев
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Юлия Пахалина
Юлия Пахалина.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина сравнила Москву и Нью-Йорк. Спортсменка больше 20 лет живет в США.

«Когда у меня дочь спрашивает, как в Москве по сравнению с Нью-Йорком, то я говорю, что это небо и земля: все чисто, убрано. А сейчас, может, еще лучше стало. Естественно, везде есть свои плюсы и минусы, но по первым впечатлениям могу сказать, что Москва — красавица. Она мне такой всегда виделась, она мне даже во снах снится», — цитирует Пахалину ТАСС.

Владимир Акимов и&nbsp;Юлия Пахалина. Акимов и Пахалина — в Зале славы мирового плавания. В США подняли флаги РФ и СССР в честь чемпионов

47-летняя Пахалина является олимпийской чемпионкой Сиднея-2000 в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. На ее счету также 3 серебра Олимпийских игр и 1 бронза. Кроме того, Пахалина 3 раза становилась чемпионкой мира и 8 раз — чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС
прыжки в воду
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