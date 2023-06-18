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Сегодня, 13:08

Кузнецов: «Переговоры с азиатскими странами необходимы, но другие тоже боятся попасть под санкции»

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийских игр Евгений Кузнецов считает, что соревнований с китайцами будет достаточно, чтобы российские прыгуны в воду могли поддерживать свой уровень.

«Да, этого будет достаточно. Переговоры с азиатскими странами необходимы. Но и другие страны боятся тоже попасть под санкции, поэтому здесь опять вмешивается политика. К сожалению, спортсмены и тренеры на это никак повлиять не могут. Поэтому мы ждем. Если не договорятся, то будем дальше работать в надежде на то, что нас допустят», — цитирует Metaratings.ru слова Кузнецова.

Также он объяснил, почему китайские спортсмены настолько сильные.

«Начнем с того, что их 1,5 миллиарда человек. Плюс у них советская школа. Наши заслуженные тренеры в 80-х ездили в Китай и обучали их азам прыжков в воду. Они все это снимали на камеры, изучали, и применяли на практике. Конечно, они добавляли что-то свое. Плюс у них по стране огромное количество спортивных объектов для прыжков в воду, это главный вид спорта в стране, футбол там рядом не стоял», — добавил россиянин.

В марте 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций. 28 марта 2023-го МОК рекомендовал международным спортивным организациям допускать атлетов из России и Белоруссии к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Источник: https://metaratings.ru/news/chempion-mira-po-pryzhkam-v-vodu-kuznecov-peregovory-s-aziatskimi-stranami-neobkhodimy-no-drugie-boyatsya-popast-pod-sankcii-opyat-vmeshivaetsya-politika-259682/
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