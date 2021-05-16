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Клюева и Королева завоевали бронзу чемпионата Европы в прыжках в воду

19:50

Россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королева завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Россиянки по сумме пяти прыжков набрали 291,00 балла.

Первыми стали немки Лена Хентшель и Тина Пунцель (307,29), вторыми — итальянки Елена Бертокки и Кьяра Пеллакани (307,20).

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