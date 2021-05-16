Клюева и Королева завоевали бронзу чемпионата Европы в прыжках в воду
19:50
Россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королева завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.
Россиянки по сумме пяти прыжков набрали 291,00 балла.
Первыми стали немки Лена Хентшель и Тина Пунцель (307,29), вторыми — итальянки Елена Бертокки и Кьяра Пеллакани (307,20).
Читайте также
Самые ожидаемые летние трансферы РПЛ: где будет играть Хвича, уедет ли Азмун, продаст ли «Спартак» Бакаева?
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю