Кедрина и Конаныхина завоевали серебро в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду

Россиянки Анастасия Кедрина и Анна Конаныхина заняли второе место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду.

Спортсменки показали результат 302,94 балла. Золото завоевали китаянки Чэнь Юйси и Цюань Хунчань (350,88). На третьей позиции расположились британки Майси Бонд и Луис Тоулсон (278,88).

Соревнования проходят в Пекине и завершатся 4 мая. Россияне выступают на турнире в статусе нейтральных спортсменов.