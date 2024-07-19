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Кансо рассказала, что случайно попала в прыжки в воду

Алина Савинова
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Россиянка Елизавета Кансо рассказала, как перешла из спортивной гимнастики в прыжки в воду.

«Чисто случайно. Пять лет занималась в ЦСКА спортивной гимнастикой у Ольги Сикорро. Тренировки были тяжелые, муторные, заканчивались поздно. Я выходила из зала вся в магнезии, смотрела на бассейн, который был прямо напротив гимнастического зала, и постоянно спрашивала бабушку: «А мы никогда не попадем в этот бассейн поплавать?». При этом мне и в голову не приходило сказать, что мне не нравится гимнастика. Привели — значит, так и надо. Но бабушка однажды вдруг сама сказала: «Ты же воду любишь, пойдем-ка в плавание», — цитирует RT Кансо.

20-летняя Кансо является чемпионкой Европы среди юниоров по прыжкам в воду (2019) и бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2021).

Источник: RT
прыжки в воду
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