Илья Захаров объяснил, почему пропустил три допинг-теста

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров рассказал, почему завершил карьеру и по какой причине пропустил три допинг-теста.

— Я думал об этом и считаю, что главной моей ошибкой было то, что вовремя не вышел из пула тестирования, — отметил Захаров в интервью «РИА Новости». Нужно было сделать это, сделать все как полагается, по процедуре.

— Что помешало?

— Не хотелось бы оправдываться, но после первой операции вообще всё встало с ног на голову, все пошло не так. Одно цеплялось за другое, в итоге все вышло из-под контроля, была цепочка разных непредвиденных обстоятельств, из-за которых появились эти флажки.

— Это вы о той операции, которая была до чемпионата мира?

— Да. У меня и раньше были травмы, но эта, пожалуй, первая серьезная, когда понадобилось оперировать колено. Разумеется, я переживал. Год отборочный, предолимпийский, многое стояло на кону... Перед операцией не думал, что точно придется закончить. Настраивался на лучшее, но дальше всё пошло, мягко сказать, не так как хотелось.

— Вы же понимаете, что многие думают, будто вы прятались от допинг-контролеров.

— Конечно, понимаю. В нашей-то ситуации, конечно, думают.

— Поэтому написали в Instagram, что никогда не употребляли запрещенных веществ?

— Потому что действительно не принимал. И мне даже обидно, если у кого-то это вызывает сомнения. Я всегда был за чистый спорт. Чтобы прятаться, нужно чего-то бояться. Мне бояться и прятаться нечего. Я чистый спортсмен. Ко мне, кстати, когда в том же месяце после пропущенного допинг-теста пришли, взяли допинг-пробу, она была чистой... Но этот довод оказался на комиссии в FINA никому не нужен. У меня на руках были все документы о том, что и как, по какой причине все это случилось, но в итоге результат и вердикт вы знаете.

— Вы удаленно отвечали на вопросы антидопинговой панели или ездили на заседание?

— Ездил. Рассказал, что пропуски пришлись на проблемы со здоровьем и вынужден был экстренно покинуть то место, которое прописал ранее. Меня выслушали. Я сказал, что они прекрасно знают — никаких запрещенных веществ я никогда не употреблял, и никогда не было у меня проблем со сдачей допинг-тестов, которые у нас берут очень и очень часто, но им на эти доводы было все равно. Их интересовал вопрос пропуска тестов, за которые меня и наказали.

— Как объяснили, почему изменения оперативно не вносились в систему ADAMS?

?— Тем, что ситуации были экстренные, не успевал это сделать, да и сайт не всегда, кстати, работает. В такой критической ситуации голова не об этом думает.