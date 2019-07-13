Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ

Россиянка Кристина Ильиных стала пятой в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. В финале она набрала 252,80 балла.
Победу одержала китаянка Чэнь Ивэн (285,45). Второй стала американка Сара Бэкон (262,00), тройку замкнула кореянка Ким Су Джи (257,20).
Прыжки в воду
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Женщины
Трамплин 1 м
Финал
1. Чэнь Ивэнь (Китай) - 285,45
2. Сара Бэйкон (США) - 262,00
3. Ким Судзи (Корея) - 257,20
4. Кэтрин Торренс (Великобритания) - 255,40
5. Кристина Ильиных (Россия) - 252,80
6. Чан Яни (Китай) - 251,95
Загрузка...