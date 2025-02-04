Губерниев прокомментировал публикацию списка допущенных до международных соревнований прыгунов в воду
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал публикацию списка допущенных до международных соревнований прыгунов в воду.
«На чемпионате мира по водным видам спорта у нас будет полноценная команда, поедут и прыгуны в воду, и синхронистки, и пловцы. Каждый день в список допущенных добавляются новые имена, поэтому у нас набирается хорошая команда, которая поедет в Сингапур выступать на чемпионате мира. Видна работа министерства спорта и объединенной федерации плавания. Список допущенных спортсменов будет увеличиваться и дальше», — сказал Губерниев «РБ Спорт».
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выдала нейтральный статус 50 российским пловцам, прыгунам в воду и тренерам.
Источник: «РБ Спорт»
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