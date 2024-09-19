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Сегодня, 15:21

Глава Российской федерации прыжков в воду Дружинин заявил, что будет переизбираться на свой пост

Владислав Маслов
Корреспондент
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Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что будет переизбираться на новый срок.

Выборы главы федерации согласно должны состояться до февраля 2025 года.

«Планирую переизбираться. Конференция должна пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр, поэтому дату ее проведения еще не определили», — цитирует Дружинина ТАСС.

37-летний Дружинин занимае свой пост с 2021 года. Российские прыгуны в воду отказались получать нейтральный статус для отбора на Олимпийские игры в Париже, которые завершились в августе.

Источник: ТАСС
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