Второй этап Мировой серии по прыжкам в воду в Китае отменен из-за короновируса. Этап был запланирован в Пекине на 6-8 марта, сообщает РИА «Новости».

— Этап Мировой серии, который должен был состояться в Китае, отменили из-за угрозы пневмонии, — заявила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.