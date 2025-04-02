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2 апреля, 11:13

Дмитрий Саутин объяснил получение нейтрального статуса от World Aquatics

Ана Горшкова
Корреспондент
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Член президиума Федерации водных видов спорта России Дмитрий Саутин рассказал, зачем получил нейтральный статус Международной федерации плавания (World Aquatics).

«Нейтральный статус необходим, чтобы в качестве тренера выезжать с командой на зарубежные старты, — цитирует 51-летнего Саутина ТАСС. — Пока сложно сказать, какой старт для меня может быть первым, чемпионат Европы по прыжкам в воду пока под вопросом. Скорее всего, это будет чемпионат мира».

Саутин завершил профессиональную карьеру в 2014 году.

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Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Первоначально турнир должен был состояться в Казани, но в 2023 году приняли решение перенести его.

Российские спортсмены допускаются к соревнованиям World Aquatics исключительно в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Дмитрий Саутин
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