Девять российских прыгунов в воду выступят на Кубке мира в Монреале

Девять российских спортсменов примут участие в первом этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Монреале (Канада), сообщает ФГБУ «Центра спортивной подготовки сборных команд России».

В состав российской команды попали: Никита Шлейхер, Григорий Иванов, Сандро Рогава, Руслан Терновой, Кристина Айдарова, Елизавета Кузина, Екатерина Беляева, Анна Конаныхина и Виктория Казанцева.

Этап Кубка мира по прыжкам в воду в Монреале пройдет с 26 февраля по 2 марта. Следующий этап запланирован на 5-8 марта в Сапопане (Мексика).

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