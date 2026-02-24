Девять российских прыгунов в воду выступят на Кубке мира в Монреале
Девять российских спортсменов примут участие в первом этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Монреале (Канада), сообщает ФГБУ «Центра спортивной подготовки сборных команд России».
В состав российской команды попали: Никита Шлейхер, Григорий Иванов, Сандро Рогава, Руслан Терновой, Кристина Айдарова, Елизавета Кузина, Екатерина Беляева, Анна Конаныхина и Виктория Казанцева.
Этап Кубка мира по прыжкам в воду в Монреале пройдет с 26 февраля по 2 марта. Следующий этап запланирован на 5-8 марта в Сапопане (Мексика).
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