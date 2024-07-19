Прыгунья в воду Кансо: «10 м — это высота четырехэтажного дома, но с одного раза убиться не получится»

Россиянка Елизавета Кансо ответила на вопрос о том, не страшно ли ей прыгать с вышки.

«Ну, если объяснять совсем для несведущих, 10 м — это хоть и высота четырехэтажного дома, с одного раза убиться не получится. Это не асфальт. Вода при любых падениях спасает. Зато, когда подходишь к краю, сверху открывается умопомрачительный вид, особенно на открытом воздухе. Мне такое прямо в кайф. Как и полные трибуны», — цитирует RT Кансо.

Спортсменка также отметила, что на тренировках может попрыгать с трамплина, но по-прежнему не любит его.

«В детстве у меня почему-то постоянно подкашивались ноги на этом снаряде», — добавила она.

20-летняя Кансо является чемпионкой Европы среди юниоров по прыжкам в воду (2019) и бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2021).